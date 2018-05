Rekordmange internt fordrivne

utenriks

Det betyr at kvar dag vart over 80.000 menneske tvungne på flukt, viser ein fersk oversikt frå Flyktninghjelpen og organisasjonen Internal displacement monitoring centre (IDMC).

Av dei nye internt fordrivne har nær 12 millionar (39 prosent) måtta flykte på grunn av vald og konfliktar. Det er nesten dobbelt så mange som året før. Talet på internt fordrivne på grunn av konflikt er no komme opp i nesten 40 millionar på verdsbasis.

Det høge talet bør vere ein vekkjar, meiner generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

– Nødhjelpsarbeidet er blitt betre, men vi må gjere ein større innsats for å hindre nye fordrivingar, beskytte menneske og finne langvarige løysingar, seier han.

Ikkje uventa var det krigen i Syria som førte til flest internt fordrivne i 2017, med i alt 2,9 millionar nye heimlause. Nest øvst på den triste lista er Kongo, der 2,2 millionar måtte flykte frå heimane sine. I Irak vart nesten 1,4 millionar menneske fordrivne.

Drygt 60 prosent av dei nye fordrivne, nesten 19 millionar, har måtta flykte på grunn av ekstremvêr og katastrofar. Her toppar Kina lista med nærmare 4,5 millionar fordrivne. På Filippinane har drygt 2,5 millionar mista heimane sine, mens det same er tilfelle for 1,7 millionar menneske på Cuba og nesten like mange i USA.

Også India, Bangladesh og Somalia er høgt oppe på lista.

