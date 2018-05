Senatet offentleggjer utskrifter frå Trump-etterforsking

utenriks

Blant dei som i fjor haust blei kalla inn av Kongressen for å forklara seg om dei russiske kontaktane sine, var den eldste sonen til president Donald Trump.

I juli i fjor vedgjekk Donald Trump jr. at han i valkampen hadde eit møte med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York.

Ho hevda å sitja på kompromitterande opplysningar om presidentkandidaten til Demokratane, Hillary Clinton, noko ho ifølgje Trump jr. likevel ikkje gjorde.

Trump jr. sa under utspørjinga i justiskomiteen i Senatet at han ikkje kunne sjå at det var feil å møta Veselnitskaja.

Ifølgje avskrifta nekta han vidare for å ha diskutert møtet med faren, og heller ikkje kva han skulle fortelja etterforskarane når han blei beden om å forklara seg.

The New York Times skreiv i juli i fjor at Trump jr. før møtet med Veselnitskaja blei informert om at russiske styresmakter ønskte å fremja presidentkandidaturet til faren.

Nokre veker seinare skreiv Washington Post at Donald Trump instruerte sonen om kva han skulle seia under utspørjinga i Senatet, noko som skjedde om bord i Air Force One då presidenten var på veg heim frå G20-toppmøtet i Tyskland 8. juli.

(©NPK)