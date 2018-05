utenriks

– Det er djupt beklageleg at leiinga er blitt tvungne til å ta denne avgjerda. Særleg for passasjerane våre, som blir ramma direkte, og for dei tilsette, heiter det i ei fråsegn frå administrerande direktør Magnus Ivarsson onsdag.

NextJets flygingar vart innstilt frå og med onsdag klokka 13. Passasjerar som har booka reiser med selskapet, blir oppfordra til å kontakte reisebyrå for meir informasjon.

