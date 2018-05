Lokale medium: Minst åtte drepne i skuleskyting i Texas

utenriks

Blant dei er den lokale tv-stasjonen Click2Houston.

Politiet opplyser til avisa Houston Chronicle at det var ein mann som skaut, men fleire detaljar om vedkommande er ikkje kjent. Politiet har arrestert ein mistenkt, opplyser viserektor Cris Richardson ved Santa Fe High School.

Meldingane om at fleire skal vere drepne, er så langt ikkje offisielt stadfesta, men skuledistriktet Santa Fe har stadfesta at fleire er såra. Fleire elevar og ein polititilsett er blant dei såra, skriv Houston Chronicle.

– Ha tenestemennene våre i tankane og i bønnene dykkar no. Ein av politifolka våre blir frakta til sjukehus, skriv Joe Gamaldi i fagforeininga til politiet i Houston.

Hagle

Det var rundt klokka 7.40 lokal tid fredag at ein mann som, ifølgje vitne, var væpna med ei hagle, opna eld inne i eit klasserom under ein time i kunst- og handverksfag, fortel ABC News.

– Det var ein eller annan som kom inn med ei hagle og byrja å skyte, og ei jente vart skoten i foten, sa eit augnevitne til kanalen.

Eit anna vitne seier til Houston Chronicle at ho høyrde minst fem skot nær klasserommet.

– Du kunne kjenne krutlukta frå våpenet. Vi var alle redde, for dette var rett ved oss, seier 14-årige Junior Liberty Wheeler til avisa.

Fleire av elevane ved skulen flykta ut av skuleområdet i panikk etter at ein elev skal ha løyst ut brannalarmen etter å ha høyrt det første skotet.

Under kontroll

Episoden førte til at det vart sett i verk såkalla full lockdown ved Santa Fe High School, og tv-bilete frå ABC News viser at store mengder politi, ambulansefolk og brannfolk har rykt ut og tatt oppstilling utanfor skulen.

Førebels kan ikkje politiet avkrefte at det kan vere snakk om fleire gjerningspersonar. Skuledistriktet i Santa Fe skriv at situasjonen er under kontroll.

President Donald Trump kommenterte hendinga på Twitter.

– Skuleskyting i Texas. Dei tidlege meldingane ser ikkje bra ut. Gud velsigne alle, skriv han.

(©NPK)