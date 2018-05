Ny migrenemedisin gir håp til millionar

utenriks

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA godkjende torsdag medisinen Aimovig, som er laga av selskapa Amgen og Novartis. Det finst frå før fleire medisinar som har vist seg å ha ein førebyggjande effekt på migrene, men dette er det første medikamentet som er designa for oppgåva.

Migrenepasientane får medisinen i form av éin injeksjon i månaden, og prisen er rundt 6.900 dollar i året utan forsikring – vel 55.000 kroner. Aimovig blokkerer eit protein som framkallar og held ved like migrene. Tre andre selskap, Lilly, Teva og Alder har liknande medisinar som ventar på godkjenning av FDA.

– Medisinane kjem til å ha stor effekt. Det er verkeleg ei fantastisk tid for pasientane mine og generelt for nevrologar som behandlar pasientar med migrene, seier Dr. Amaal Starling, migrenespesialist ved Mayo Clinic i Phoenix, til The New York Times.

Under forsøka som blei gjort med produktet, opplevde pasientar i gjennomsnitt at talet på dagar med migrene fall frå åtte i månaden til fire. Ei referansegruppe som fekk injeksjonar som ikkje inneheldt det nye produktet, opplevde i snitt to færre dagar i månaden med migrene.

Ifølgje forskingsleiar Sean Harper i Amgen opplevde nokre pasientar at migrenen forsvann heilt.

Migrene er anfall av intens hovudverk, og pasientane blir ofte kvalme og overfølsame for lys og lyd. Smertene kan i verste fall vara i opptil tre døgn.

