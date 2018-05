Ny migrenemedisin gjev håp til millionar av menneske

utenriks

Medisinen Aimovig blei torsdag godkjend av det føderale mat- og legemiddeltilsynet FDA og er laga av selskapa Amgen og Novartis.

Legemiddelet blir teke i bruk ved éin injeksjon i månaden og kostar rundt 6.900 dollar i året utan forsikring – vel 55.000 kroner. Aimovig blokkerer eit protein som framkallar og held ved like migrene. Tre andre selskap, Lilly, Teva og Alder har liknande medisinar som ventar på godkjenning av FDA.

– Medisinane vil ha ein stor effekt. Det er verkeleg ei fantastisk tid for pasientane mine og generelt for nevrologar som behandlar pasientar med migrene, seier Dr. Amaal Starling, migrenespesialist på Mayo Clinic i Phoenix, til The New York Times.

Under forsøk av produktet opplevde pasientar i gjennomsnitt at talet på dagar med migrene fall frå åtte i månaden til fire. Ei referansegruppe som fekk injeksjonar som ikkje inneheldt det nye produktet, opplevde i snitt to færre dagar i månaden med migrene.

Ifølgje forskingsleiar Sean Harper i Amgen opplevde nokre pasientar at migrenen forsvann heilt.

Migrene er anfall av intens hovudverk, ofte med kvalme og overfølsam for lys og lyd. Smertene kan i verste fall vara i opptil tre døgn.

