Politikjelder: Fleire drepne i skuleskyting i Texas

Politiet opplyser til avisa at det var ein mann som skaut, men fleire detaljar om vedkommande er ikkje kjent. Politiet har arrestert ein mistenkt, opplyser viserektor Cris Richardson ved Santa Fe High School.

Det var rundt klokka 7.40 lokal tid fredag at ein mann som, ifølgje vitne, var væpna med ei hagle, opna eld inne i eit klasserom under ein time i kunst- og handverksfag, fortel ABC News.

– Det var ein eller annan som kom inn med ei hagle og byrja å skyte, og ei jente vart skoten i foten, sa eit augnevitne til kanalen.

Vidare sa ho at elevane ved skulen flykta ut av skuleområdet i panikk. Fleire andre elevar har òg sagt til kanalen at dei høyrde smell, og at brannalarmen ved skulen gjekk.

Episoden førte til at det vart sett i verk såkalla full lockdown ved Santa Fe High School, og tv-bilete frå ABC News viser at store mengder politi, ambulansefolk og brannfolk har rykt ut og tatt oppstilling utanfor skulen.

