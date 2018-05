WHO: Høg risiko for at ebolautbrotet i Kongo spreier seg

utenriks

Fredag morgon varsla Verdshelseorganisasjonen (WHO) at dei vurderer å erklæra ebolautbrotet i Kongo for ei internasjonal krise.

Sidan kongolesiske styresmakter 8. mai offisielt erklærte at landet er ramma av eit ebolautbrot, er det rapportert at 23 menneske har døydd på grunn av viruset. Utbrotet blei først registrert i den rurale provinsen Equateur nordvest i landet, men viruset har no spreidd seg til byen Mbandaka.

Mbandaka er ein by med mellom 700.000 og 1,2 millionar innbyggjarar. Leiar for WHOs nødrespons, Peter Salama, opplyser at spreiinga til byområde gjer det vanskeleg å identifisera og isolera menneske ramma av viruset. WHO vurderer det slik at risikoen for at viruset spreier seg ytterlegare nasjonalt er svært høg, og dei vurderer risikoen for at viruset spreier seg til naboland er høg.

Ebola er ein livstrugande sjukdom som rammar alle organ i kroppen, og som blokkerer evna kroppen har til å stoppa blødingar. Den påviste varianten av viruset som no rammar Kongo, er den same som har ramma tre vestafrikanske land i perioden 2013 til 2015. Den gongen miste over 11.300 menneske livet til viruset.

