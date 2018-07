Fransk domstol avviser påstandar om at statleg aktløyse førte til Paris-angrepa

utenriks

IS-ekstremistar tok livet av 130 menneske i Bataclan og på barar og kafear i det austlege Paris 13. november 2015. Etterlatne meinte at styresmaktene ikkje hadde sørgd for naudsynt tryggleik i byen, og viste til at fleire av gjerningsmennene stod på ei varselliste hos politiet.

Domstolen meinte at påstanden om aktløyse ikkje var godt nok underbygd. Vel fanst det ei liste, men på den stod det 10.000 namn, og den var meir å rekne som eit etterretningsverktøy enn ei liste over personar som var akutt farlege, seier domstolen.

Angrepa var i all hovudsak planlagt i Belgia og Syria, og gjerningsmennene kom til Frankrike rett før angrepa skulle skje. På det tidspunktet var det ingen grensekontroll mellom Belgia og Frankrike, då begge land er med i Schengensamarbeidet.

Domstolen fann det heller ikkje belagt at manglande samarbeid mellom franske sikkerheitsstyrkar og tryggingstenestene i andre land hadde lagt vegen open for terrorangrep.

Frankrike opplevde i 2015 og 2016 ei rekke terrorangrep som tok livet av meir enn 230 personar.

(©NPK)