Frode Berg fengsla i ytterlegare to månader

Ifølgje NRK er rettsskjenninga onsdag i Lefortovo-domstolen at Berg blir varetektsfengsla i minst to månader til.

– No ser eg ein ende på dette, sa Berg til VG gjennom gitteret i rettssalen.

Kirkenes-mannen ser betre ut denne gongen enn ved dei to siste fengslingane, ifølgje avisa. Men Bergs forsvarer Ilja Novikov opplyser til NTB at han ikkje har tru på at Berg vil vere ute av fengsel i nærmaste framtid.

– Vi forventa ei forlenging og ser på dagens fengslingsmøte som standard prosedyre, seier Novikov.

Novikov seier derimot at han i forkant av møtet blei lovd raskare saksgang av domstolen, og ei rettsavgjerd allereie i september eller oktober.

– Eg veit ikkje om eg stoler på dette løftet, men tid betyr noko. Frode Berg lir av manglande fysisk aktivitet og vil ha frisk luft, seier han.

I byrjinga av mai blei fengslinga av den norske 62-åringen forlengd med tre månader. Berg anka avgjerda, men fekk ikkje medhald. Novikov sa i samband med ankebehandlinga at han trudde Berg ville bli sitjande i fengsel i minst eitt år.

Frode Berg er tidlegare grenseinspektør frå Kirkenes. Han blei arrestert av det russiske sikkerheitspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Han er skulda for spionasje og har sjølv innrømd å ha jobba for norsk etterretning.

