May skal ha trua med nyval

Tysdagens avstemming enda med at det britiske parlamentet avviste forslaget om å bli med i ein tollunion med EU, viss forhandlingane med Unionen ender utan nokon avtale for Storbritannia.

307 representantar stemte mot forslaget, blant dei fire representantar frå opposisjonspartiet Labour, medan 301 stemte for.

Forslaget om å endre regjeringas tollplanar blei lagt fram av EU-tilhengjarar i det konservative partiet.

The Times skriv at det var stor usemje innanfor partiet før avstemminga. Ifølgje ein av dei som stemte for forslaget om å endre regjeringas tollplanar, trua statsminister May med nyval til sommaren om avstemminga hadde enda annleis.

Avisas kjelde oppgir også at Chris Pincher, innpiskar i det konservative partiet, fortalde partikollegaene sine at dei ville vere ansvarlege for å innsette Labour-leiar Jeremy Corbyn som statsminister om dei stemte for tollunionen.

