Thailandske grottegutar utskrivne frå sjukehus

utenriks

Også fotballtrenaren til gutane vart onsdag utskriven frå sjukehus. Saman skal dei halde ein pressekonferanse før dei reiser heim seinare på dagen.

Utskrivinga skjer ein dag tidlegare enn planlagt. Thailandske styresmakter håpar at pressekonferansen vil føre til at gutane kan vende tilbake til ein normal kvardag utan stadig å bli plaga av pressefolk.

Legar har gitt gutane, som er i alderen 11–16 år, og familiane deira råd om ikkje å snakke med journalistar på minst ein månad.

Gutane og fotballtrenaren deira vart meldt sakna etter at dei gjekk inn i ei grotte for å søke ly for regnvêret 23. juni. Grotta vart ramma av flaum, og først ni dagar seinare vart dei funne av britiske dykkarar fleire kilometer inne i grotta.

Den 10. juli var dei siste gutane redda ut i det som er sagt å vere ein svært risikabel redningsoperasjon.

(©NPK)