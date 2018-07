Tyrkia avsluttar unntakstilstanden

utenriks

Unntakstilstanden går ut onsdag etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan valde å ikkje gå inn for ei forlenging av lovane innført for to år sidan.

– Presidenten ynskjer ikkje å forlenge den, sa Erdogans talsmann Ibrahim Kalin fredag kveld.

Unntakstilstanden har vore forlengt fleire gonger, og den inneverande perioden går ut 19. juli. Drygt 80.000 menneske har blitt fengsla i Tyrkia sidan kuppforsøket, medan over dobbelt så mange har mista jobben i offentleg sektor.

Tyrkia skuldar predikanten Fethullah Gülen, som for tida er i USA, for å stå bak kuppforsøket. Mange av dei som har mista jobben er mistenkte for å vere tilknytt til Gülens bevegelse, som regjeringa meiner er ein terrororganisasjon.

Gülen sjølv nektar for å vere involvert i kuppforsøket, og seier at bevegelsen hans er fredeleg.

