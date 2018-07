Tyrkisk domstol seier nei til lauslating av amerikansk pastor

utenriks

Andrew Craig Brunson (50), ein pastor frå North Carolina, blei arrestert etter kuppforsøket sommaren 2016. Han er skulda både for band til arbeidarpartiet i Kurdistan (PKK), som er forbode i Tyrkia, og den muslimske predikanten Fethullah Gülen.

Gülen er av president Recep Tayyip Erdogan utpeikt som hovudmannen bak kuppforsøket, noko Gülen sjølv nektar for.

Brunson risikerer 35 år i fengsel om han blir kjent skuldig. Erdogan har tidlegare sagt at Tyrkia kan lauslate pastoren i byte mot ei utlevering av Gülen, som lever i eksil i USA.

Massivt press

Onsdag møtte Brunson for tredje gong i retten i byen Aliaga. Der blei det bestemt at saka skulle utsettast til 12. oktober, i tillegg til at han ikkje skulle sleppast fri. Forsvararen til Brunson hadde bedt om at han blei lauslaten fram til domfellinga.

Om Brunson blir dømt, skjer det trass i massivt press frå USA og president Donald Trump. Trump har bedt Erdogan om å lauslate Brunson, som fram til arrestasjonen dreiv ei protestantisk kyrkje i byen Izmir.

Krav om sanksjonar

– Jo raskare Andrew Brunson blir ført tilbake med familien sin, jo raskare kan vi diskutere andre tema som er viktige for forholdet mellom dei to landa våre, sa Philipp Kosnett, USAs chargé d'affaires, utanfor rettsbygningen onsdag.

Enkelte amerikanske politikarar har tatt til orde for å innføre sanksjonar mot Tyrkia om Brunson ikkje blir lauslaten.

Kuppforsøket for to år sidan blei utført av ein fraksjon i det tyrkiske forsvaret.

Erdogan har etter kuppforsøket drive ei storstilt utreinsking i embetsverket og andre offentlege institusjonar av personar som er skulda for å støtte Gülen og PKK.

(©NPK)