Den svenske regjeringa blir kritisert for skogbrannhandtering

– 70 prosent av Sverige består av skog. Men vi har ikkje vårt eige brannfly, helikopterbehovet er akutt og det finst inga koordinering av statlege brannsløkkingshelikopter, seier Mikael Oscarsson i Kristdemokraterna.

Partiet er eitt av fire sentrum-høgreparti som rettar kritikk mot regjeringas handtering av dei rundt 40 skogbrannane som torsdag formiddag herjar i Sverige.

Dei ynskjer at beredskapen i landet blir tatt opp for riksdagen, og at justisminister Morgan Johansson blir kalla inn til eit ekstraordinært møte i den svenske forsvarskomiteen. Det same gjeld forsvarsminister Peter Hultqvist.

– Sverige er i ein krisesituasjon. Det er svært urovekkjande. Regjeringa har ikkje komme med mange utsegner i samband med situasjonen, så eg meiner at det er på sin plass at forsvarskomiteen møtast, seier forsvarspolitisk talsmann Daniel Backström i Centerpartiet.

Som følgjer av flammane er fleire svenske småstader i Härjedalen, Dalarna og Hälsingland blitt evakuerte. Sverige har fleire gonger spurt etter hjelp frå EU, som har sendt fire brannfly.

Noreg har sendt fire nye skogbrannhelikopter til Sverige, som dermed har lånt til saman ti norske helikopter. I tillegg hjelper frivillige brannfolk frå Trøndelag. Frå Danmark kjem det torsdag morgon 22 brannfolk som skal bidra.

