Israel vedtar kontroversiell lov om Israel som stat for jødar

utenriks

Lova blei vedtatt med 62 mot 55 stemmer og slår fast at hebraisk er landets nasjonalspråk. Tidlegare hadde arabisk same status, men arabisk får no lågare status enn hebraisk. Det står vidare at «jødiske busettingar (i Israel) er i nasjonens interesse».

Ifølgje Reuters slår lova fast at berre jødar har nasjonal sjølvråderett i Israel, noko den arabiske minoriteten i landet reagerer kraftig på og kallar rasistisk og på grensa til apartheid.

Etter at stemmene var gitt, ropte arabiske medlemmer av nasjonalforsamlinga ut i protest og skal ha rive papir i filler.

