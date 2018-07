Nye demonstrasjonar mot pensjonsreform i Russland

utenriks

Forslaget inneber å auke pensjonsalderen frå 60 til 65 år for menn og frå 55 til 63 for kvinner. Det er foreslått at auken skal skje i løpet av dei neste 15 åra.

Både fagforeiningar som elles støttar Vladimir Putin, fleire politiske parti og opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj har stått bak demonstrasjonar i juli, og onsdag blei fleire arresterte under ein demonstrasjon i St. Petersburg.

Regjeringa meiner pensjonsreforma vil gje økonomisk vekst i landet.

Fleire analytikarar meiner at den aukande misnøya med reforma, som kjem samtidig som levestandarden søkk, kan bli ei av dei verste utfordringane Putin har hatt etter at presidenten kom til makta for snart 20 år sidan.

(©NPK)