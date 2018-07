Löfven kallar skogbrannsituasjonen for ekstrem

utenriks

På ein pressekonferanse fredag sa Löfven at regjeringa er klar til å ta dei avgjerder som trengst. Han sa også at Sverige må vurdere ein auka beredskap overfor skogbrannar.

– Når dette er over, må vi gå gjennom beredskapen vår, sa han.

Statsministeren understreka at Sverige no får hjelp frå fleire andre land i form av brannfly og helikopter, og han takka også alle som jobbar med å sløkke brannane. Norske og danske brannmenn deltar i sløkkingsarbeidet.

Også Dan Eliasson, sjefen for Myndigheten för samhällskydd og beredskap (MSB), tok til orde for at beredskapen må bli høgare. Ifølgje Eliasson er svensk redningsteneste ikkje dimensjonert for å klare så mange store og kompliserte brannar samtidig.

– Dette er den alvorlegaste og vanskelegaste situasjonen som svensk redningsteneste har halde til i. Eg vil åtvare mot å undervurdere situasjonen. Det kan framleis eskalere og situasjonen er alvorleg, sa Eliasson.

Han understrekar også at heile det svenske samfunnet vil stå overfor store utfordringar i lang tid framover.

Skogbrannane har brote ut i fleire fylke, og verst ramma er Gävleborg, Dalarna og Jämtland, alle fylke med store skogområde. Fleire bygder er blitt evakuert som følgje av brannane.

