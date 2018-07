Libya seier nei til EU-plan om asylsenter

utenriks

– Vi er sterkt imot at Europa offisielt plasserer ulovlege migrantar som ein ikkje lenger ønsker i EU, i vårt land, seier statsminister Fayez al-Sarraj til den tyske avisa Bild.

– Vi kan heller ikkje godta nokon avtaler om EU-pengar for å ta inn fleire ulovlege migrantar, seier han vidare.

Sarraj meiner at EU i staden må få heimlanda til migrantane til å hindre at dei reiser av garde.

Under EU-toppmøtet i juni blei leiarane samde om å etablere det som blei omtalt som «innkomstplattformer» for asylsøkjarar utanfor EU. Meininga er at slike senter skal drivast i samarbeid med FNs høgkommissær for flyktningar og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.

Berre avslag

Men så langt har ingen land sagt seg villige til å huse slike asylmottak, der menneske skal vere mens det blir klargjort om dei har rett til å søke asyl i EU eller om dei skal returnerast til heimlandet.

Marokko har så langt sagt tvert nei, til liks med Tunisia.

Albania har også avvist å etablere senter som statsminister Edi Rama meiner inneber å «dumpe desperate menneske slik ein gjer med giftig avfall som ingen ønsker».

– Reddar hundrevis

Sarraj insisterer også på at den libyske kystvakta reddar hundrevis av menneske utanfor kysten av Libya kvar dag, samtidig som han ber om meir pengar og teknisk hjelp til å fortsette innsatsen. Han avviser skuldingane om at kystvakta denne veka lét to kvinner og ein liten gut drive vidare i Middelhavet etter å ha stoppa ein gummibåt med 160 migrantar og flyktningar. Berre ein av dei overlevde.

EU har inngått ein omstridt avtale med Libya om at migrantar og flyktningar som prøver å ta seg til Europa i båtar, skal stansast i libysk farvatn og bringast tilbake til Libya.

FN har kalla politikken for umenneskeleg og peikt på at menneska som blir stoppa, blir sendt tilbake til leirar der dei blir haldne fanga under forferdelege forhold.

