Ny hard dom mot Sør-Koreas avsette president

I april blei Park dømt til 24 års fengsel for blant anna maktmisbruk, utpressing og korrupsjon. Fredag fall det endå ein hard dom mot 66-åringen som inneber at ho ligg an til å måtte vere over 30 år bak murane.

Park blei i mars i fjor avsett i ein riksrettsprosess etter månader med massedemonstrasjonar. Kravet om avgangen hennar blei reist som følgje av skuldingar om at Park var innblanda i omfattande korrupsjon og maktmisbruk. Ein annan sentral person i saka var Parks mangeårige venninne og mentor Choi Soon-sil, som sørgde for å presse store sørkoreanske selskap for pengar i bytte mot politisk velvilje.

Choi blei i februar dømt til 20 års fengsel for maktmisbruk og mutingar.

Ville påverke valet

Denne gongen blei Park kjent skyldig i å ha tatt imot 3,3 milliardar won (24 millionar kroner) frå landets etterretningsteneste NIS og for ulovleg innblanding i kva for kandidatar hennar eige konservative parti skulle stille med under valet på ny nasjonalforsamling i 2016.

Fredagens dom lydde på til saman åtte år, medan påtalemakta hadde lagt ned påstand om 15 års fengsel. Ho blei også dømt til å betale tilbake det ureglementerte beløpet ho fekk frå NIS i perioden frå mai 2013 til september 2016.

Samtidig blei ho frikjent for mutingar sidan domstolen meiner at pengane frå NIS ikkje kunne kategoriserast som dette. Domstolen erkjente at det har vore vanleg at NIS på fast basis har gitt delar av budsjettmidla sine til presidentens kontor.

Brukte pengane privat

Park blir skulda for å ha brukt nokre av pengane til private formål, blant anna til å betale rekningar for hemmelege telefonar som ho brukte til å kontakte venninna Choi, driftskostnader for privatbustaden som i Seoul og medisinsk behandling, skriv nyheitsbyrået Yonhap.

Pengane blei også brukt til å gi bonusar og påskjøningar til nokre av Parks nærmaste medarbeidarar, ifølgje dommen.

Domsavseiinga blei sendt direkte på sørkoreansk TV, men Park var sjølv ikkje til stades. Ho har boikotta både denne og den førre rettssaka ettersom ho meiner at dei er politisk motiverte.

