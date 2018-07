13 skotne og såra – kvinne drepen i Toronto

utenriks

Gjerningsmannen er død, ifølgje politiet. Fleire medium fortel at han skaut seg sjølv. Politiet har førebels ingen opplysningar om tilstanden til dei andre offera, men alle skal vere sende til sjukehus.

Det er uvisst kva slags hending det dreier seg om. Ein talsmann for politiet seier at motivet førebels ikkje er kjent, og politiet understrekar også at det er for tidleg å seie om det er snakk om terror.

Augnevitne seier dei høyrde om lag 20 skot. Dei har òg sagt at det var ein svartkledd mann som fyrte av skota.

Ifølgje CBC News fann skyteepisoden stad i bydelen Greektown sentralt i Toronto rundt klokka 22 søndag kveld, lokal tid. Fleire ambulansar og politiet rykte ut, og naboar gjekk ut i gata for å sjå kva som skjedde. Somme av dei var kledde i pyjamas.

Toronto har den siste tida vore ramma av fleire skyteepisodar, og i helga sette politiet ut forsterkningar. I år har 26 personar vorte skotne og drepne i byen. Det er ein auke på 53 prosent frå i fjor.

Doug Ford, som er statsminister i provinsen Ontario, der Toronto ligg, uttrykkjer medkjkensle med offera på Twitter.

– Mine tankar går til offera og dei pårørande for denne fryktelege skytinga i Toronto, skriv han på Twitter.

(©NPK)