EUs børstilsyn gir millionbøter til fem nordiske bankar

Bankane blir straffa med ei bot på 495.000 euro – over 4 millionar kroner – kvar, skriv Esma på nettsida si.

Dei fem bankane er Danske Bank, Nordea Bank, SEB, Svenska Handelsbanken og Swedbank. Dei fem bankane har høve til å anke avgjerda.

Ifølgje Esma har bankane vist aktløyse idet dei har brote kredittvurderings-regelverket Crar.

Danske Bank har allereie gitt beskjed om at den aksepterer bota.

– Vi seier oss leie for at vi ikkje har tolka reglene korrekt. Det er viktig for oss å sikre at vi etterlever reglane, seier visedirektør Peter Rostrup-Nielsen.

Bankane har alle ferda ut kredittvurderingar til kundane sine og nytta såkalla skuggevurderingar. Ifølgje Rostrup-Nielsen skjedde det i samband med at mindre verksemder skulle ta opp obligasjonslån.

Brota skjedde frå juni 2011 til august 2016. SEB heldt fram praksisen til mai 2018.

