Mange nye varmerekordar verda rundt dei siste åra

41,1 grader celsius er den nye varmerekorden i Japan. Den blei sett i byen Kumagaya like nord for Tokyo måndag ettermiddag, lokal tid.

Rekorden kjem etter at Japan dei siste vekene har opplevd langt høgare temperaturar enn det som er normalt for årstida. Dei offisielle tala i Japan viser at tolv menneske så langt har mista livet som følgje av varmen.

51,3 grader i Algerie

Samtidig opplever ei rekke andre land hetebølgjer i desse dagar, og her heime er vi no inne i ein av tidenes varmaste sommar. Førebels har det ikkje blitt sett nokon ny rekord i Noreg denne sommaren, sjølv om det har vore over 30 dagar der det er registrert over 30 grader på ein eller fleire målestasjonar. Den høgste målte temperaturen er inntil vidare 35,6 grader, som blei sett i Nesbyen i Buskerud 20. juni 1970.

Dei siste åra har likevel fleire andre land sett nye varmerekordar. Tidlegare i sommar tangerte Algerie varmerekorden på heile 51,3 grader. I fjor sommar sette Spania ny varmerekord på 47,3 grader. Også Tyskland har sett varmerekord dei siste åra, då det sommaren 2015 blei målt 40,3 grader med ein dryg månads mellomrom. Finland sette varmerekord sommaren 2010, med 37,2 grader.

I Sverige kan det denne veka også gå mot varmerekordar på enkelte målestasjonar, sjølv om det ikkje er sikkert om den nasjonale rekorden på 38 grader frå 1933 og 1947 vil bli slått.

Ikkje berre klimaendringar

Ifølgje klimaforskarar vil me sannsynlegvis få oppleve fleire hetebølgjer og nye varmerekordar i åra som kjem, blant anna som følgje av klimaendringane. 2017 var eitt av dei tre varmaste åra som nokon gong er målt, og heile 17 av dei 18 varmaste åra sidan 1860 har vore etter år 2000.

Klimaforskar Dann Mitchell ved universitetet i Bristol i Storbritannia er likevel klar på at hetebølgja den nordlege halvkule opplever i desse dagar ikkje utelukkande kjem av klimaendringane.

– Det har vore nokre utrulege rekordar som er sett dei siste vekene. Likevel burde vi ikkje overvurdere påverknaden frå klimaendringane, fordi det er klart at også andre faktorar spelar inn, seier Mitchell til The Guardian.

Han seier at ein av desse faktorane er jetstraumane, som er vindar i atmosfæren som påverkar vêrendringar.

– Jetstraumen me opplever no er ekstremt svak og, som eit resultat av dette, blir område med høgtrykk verande i lang tid over same stad, seier Mitchell.

