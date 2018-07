Storbritannias utanriksminister åtvarar EU mot «no deal»

utenriks

Hunt uttalte seg om brexit på tampen av eit møte i Berlin måndag med sin tyske motpart Heiko Maas.

Det er fare for at det ved eit «uhell» ikkje blir nokon avtale, dette fordi «mange i EU tenkjer at dei berre må vente lenge nok» før Storbritannia gir etter, sa Hunt. Han bad vidare EU spele ei meir konstruktiv rolle i brexit-forhandlingane for å unngå ein såkalla no deal.

Ei skilsmisse utan ein avtale vil vere ekstremt utfordrande økonomisk, noko som vil gjere det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU vanskeleg, sa Hunt.

– Mi store frykt er at det vil endre den britiske folkemeininga om Europa for ein generasjon, fortsette den britiske utanriksministeren.

