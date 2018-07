Gresk landesorg etter branntragedie

utenriks

Store brannmannskap kjempa tysdag framleis mot flammane i det knusktørre terrenget, men dei fleste og største av brannane var på ettermiddagen under kontroll.

Ein talsmann for det greske brannvesenet opplyste at det til no er funne 74 omkomne, mens 164 vaksne og 23 barn har fått til dels alvorlege brann- og røykskadar.

Fleire av dei omkomne blei funne i sjøen, og styresmaktene fryktar at fleire kan ha drukna eller ligg i brannruinane.

Forkola lik

Den største brannen braut ut rett utanfor Kineta vest for Aten måndag, mens ein annan brann herja nær Rafina aust for den greske hovudstaden.

I Mati blei 26 forkola lik funne i hagen til ein villa, der klippene gjorde det umogleg å ta seg heilt ned til vatnet. Fleire av dei var i same familie og låg og klamra seg til kvarandre. Brann- og redningsarbeidarane som fant dei får no krisehjelp.

– Vi gir psykologisk hjelp, ikkje berre til folk som er evakuert, men også til medarbeidarane våre, som har opplevd svært traumatiske opplevingar, fortel Georgia Trismpioti i gresk Røde Kors.

Flykta til sjøen

Innbyggjarar og feriegjester blei totalt overraska av flammehavet måndag kveld og flykta i panikk frå den glovarme vinden og gnistregnet mot sjøen.

– Alt skjedde på få sekund, fortel Andreaas Passios, som bor i nærleiken av Mati.

– Eg tok eit strandhandkle. Det redda livet mitt. Eg tok vatn på handkleet, tok tak i kona og sprang til sjøen, fortel han.

Mange kasta seg uti og var i vatnet heile natta, andre blei evakuert med småbåtar og atter andre la på svøm.

Nikos Stravrinidis, kona og to venner la saman med fleire andre på svøm frå Rafinha med sviande auge og kullos i lungene. I to timar låg dei utmatta i sjøen til dei blei redda av ein fiskebåt med egyptisk mannskap.

For ei kvinne og sonen hennar kom redninga for seint.

– Det er ubeskriveleg vondt å sjå personen ved sida av deg drukne, utan at du klarer å gjere noko for å hindre det, fortel Stravrinidis.

Flammanes rov

Ifølgje borgarmeisteren i Rafina, Vangelis Bournous, blei minst 1.200 hus i byen teke av flammane, men styresmaktene har ennå ikkje full oversikt.

Statsminister Alexis Tsipras har erklært tre dagar landesorg og avbraut tysdag eit statsbesøk i Bosnia.

– I dag er Hellas i sorg, og til minne om dei som blei borte, erklærer vi ein tre dagar lang sørgjeperiode, sa Tsipras tysdag.

– Men vi må ikkje la sorga overmanne oss. Dette er ein tid for kamp, fellesskap, mot og framfor alt solidaritet, sa Tsipras.

Ingen norske

Frankrike, Tyskland og fleire andre land har komme Hellas til unnsetning og har sendt brannfly og mannskap for å hjelpe til med sløkkinga.

Turoperatørane Ving Noreg, Apollo, TUI og solfaktor.no opplyser til NTB at ingen av deira kundar er ramma av brannane.

Utanriksdepartementet oppfordrar likevel nordmenn i området til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at norske styresmakter kan få oversikt.

(©NPK)