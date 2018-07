Gresk landesorg i tre dagar etter brannkatastrofe

utenriks

– I dag er Hellas i sorg, og til minne om dei som blei borte, erklærer vi ein tre dagar lang sørgjeperiode, sa Tsipras tysdag.

Han oppfordra samtidig befolkninga til ikkje å bli overvelda av sorg.

– Vi må ikkje la sorga overmanne oss. Dette er ei tid for kamp, fellesskap, mot og framfor alt solidaritet, sa Tsipras.

Den offisielle oversikta viser at 49 menneske omkom i brannane, der fleste i eit ferieområde aust for Aten. Borgarmeisteren i hamnebyen Rafinha har oppgitt at minst 60 personar døde.

Det er frykt for at dødstalet vil stige ytterlegare etter kvart som redningsmannskap får søkt gjennom brannruinane.

