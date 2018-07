Militæret følgjer pakistanske veljarar med vaktsame auge

utenriks

Forsvarsleiinga har plassert ut 370.000 soldatar, den største militære overvakinga av eit val i den pakistanske historia. Avgjerda om at soldatane attpåtil skal stå vakt inne i vallokala, har fått mange til å spekulere på om det er fare for manipulering.

Valet har kokt ned til ein kamp mellom to parti: regjeringspartiet Pakistan Muslim League- Nawaz (PMLN), leidd av ein tidlegare statsminister som er sjuk, i fengsel og frådømd stillinga, og partiet til den tidlegare cricketlegenda Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-ISAF.

Dei militære sjefane avviser heilt at det skal vere fare for manipulering og framstiller heller hæren som ein garantist for at valet skal gå ryddig for seg. Tidlegare i veka følgde soldatar i hovudstaden Islamabad nøye med da valgfunksjonærane fordelte stemmeurner og materiell som skulle rundt i landet.

Pakistan skaper uansett historie onsdag, da landet for tredje gong på rad vel ei sivil regjering.

Masse vald

Valkampen blir skildra som kort og aggressiv, prega av vald og skuldingar om valfusk. Dogmatiske parti ser ut til å få auka oppslutning. Ei lang rad blodige angrep mot ulike valmøte har tatt livet av minst 175 menneske, blant dei 3 kandidatar.

Den uavhengige menneskerettskommisjonen i Pakistan seier at det har vore openlyse forsøk på å manipulere resultatet. Media har vorte trua til tagnad, og kandidatar har vorte trakassert. Den som visstnok står bak alt dette, er den militære leiinga og den illgjetne etterretningstenesta deira, kjent som ISI.

Det er ei utbreidd oppfatning at dei militære vil ha vekk PMLN og den skandaliserte leiaren for partiet, Nawaz Sharif. Regjeringspartiet PMLN klagar over at dei blir utsette for ein rein bakvaskingskampanje sett i scene av mektige offiserar og meiner at forsvarssjefane knapt skjuler at dei vil skape ein situasjon etter valet der vegen ligg open for Imran Khans parti.

Full fart til det siste

Trass i den giftige stemninga har dei politiske partia halde på for fullt rundt om i heile landet heilt opp til valet. Det har vore store valmøte med tusenvis av tilhøyrarar i byane der nøkkelslaga vil stå.

– Prognosane våre er stadig svært uklare. Valet er ikkje avgjort, seier Bilal Gilani, sjef for Gallup Pakistan. Forsvarsanalytikaren Ayesha Siddiqa, som er ekspert på maktstillinga til det pakistanske militæret, seier det blir ustabile tilstandar, uansett kven som vinn. Og taparen kjem garantert til å rope høgt om valfusk.

Store veljargrupper har enno ikkje bestemt seg. I Lahore overlét Khan til veljarane å avgjere lagnaden hans.

– Gå og stem, lydde han siste appell.

Alle parti heldt dei siste mønstringane sine måndag kveld. Deretter vart valkampen formelt avslutta.

Sjølvsikker

I det sørlege Punjab er leiaren for PMLN, Shahbaz Sharif, bror til den fengsla tidlegare statsministeren, overtydd om at sigeren er sikra. Mot alle odds er PMLN vinnar av valet, proklamerte han sjølvsikkert måndag.

Dei militære har direkte eller indirekte styrt Pakistan med sine 200 millionar menneske gjennom nesten heile historia til landet. Militærvesenet har knust fleire forsøk på sivilt styre, sist i 1999. Men i 2009 valde pakistanarane den første sivile regjeringa i landet på tolv år.

Den fengsla Nawaz Sharif og partiet hans vann i 2013, men han gjekk i 2017 med i dragsuget da Panama Papers avslørte at familien hans hadde store verdiar i utlandet. Nawaz vart dømd for korrupsjon, forvist frå politikken og send i fengsel for ti år. Broren Shahbaz tok over leiinga av partiet.

