Minst 20 døde i skogbrannar ved Aten

utenriks

Dei fleste offera for brannane er funne i det populære turistområdet Mati 40 kilometer nordaust for hovudstaden.

– Her er det dessverre flest skadde og også flest døde. Folk som ikkje klarte å flykte og vart fanga i heimane sine eller i bilar, sa talsperson for styresmaktene Dimitris Tzanakopoulos natt til tysdag.

Han opplyste òg at det er 16 barn blant dei skadde.

Styresmaktene i landet har erklært unntakstilstand i austlege og vestlege område av Stor-Aten, og seint måndag returnerte statsminister Alexis Tsipras frå eit besøk i Bosnia for å kunne overvake situasjonen.

– Vi kjempar mot noko som er heilt ute av proporsjonar, sa statsministeren, som ifølgje nyheitsbyrået DPA ymta frampå om at brannane kan ha blitt påsatt.

Fleire sakna

Det er òg mange som er sakna i samband med brannane, deriblant fleire turistar. Ifølgje Ritzau kan tre danskar vere blant dei.

– Vi manglar kontakt med tre personar, men vi reknar med og satsar på og håper på at mobiltelefonane deira ligg på hotellet. Det kan òg hende at dei er nede ved båtane og ventar på å komme seg av garde, sa Stig Elling i Bravo Tours til det danske nyheitsbyrået natt til tysdag etter at 39 danskar vart evakuerte frå eit hotell nord for hamnebyen Rafinha.

Ber om hjelp

Skogbrannar er ikkje uvanleg i Hellas, men ekstrem tørke og kraftig vind har ført til at det har tatt godt fyr i bartrea. Den første brannen starta i ein furuskog nær kystbyen Kineta, vest for Aten. Brannfly, helikopter og fleire titall køyretøy deltar i sløkkingsarbeidet, og det er sendt forsterkningar frå heile Hellas.

Den andre brannen braut ut måndag ettermiddag i Penteli-området nordaust for Aten.

Styresmaktene i landet har bedt EU om å hjelpe til i sløkkingsarbeidet og har bedt om hjelp på land og i lufta. Kypros har tilbode seg å sende både brannbilar og brannmannskap.

Bustader øydelagde

Ein ordførar opplyser til Reuters at han har sett minst 100 bustader bli slukte av flammane, og over 200 brennande bilar.

Styresmaktene i landet oppmodar alle i området til å evakuere.

– Folk bør berre dra, låse heimane sine og berre dra. Ein toler ikkje så mykje røyk over så lang tid. Dette er ein ekstrem situasjon, sa Achilleas Tzouvaras, ein lokal brannsjef, i et tv-intervju seint måndag.

Tidlegare på dagen måtte kystvakta sende ein patruljebåt for å redde folk som vart fanga av flammane på ein strand og måtte også evakuere ein sommarleir for barn like ved brannen.

