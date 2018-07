Turoperatørar: Ingen norske reisande ramma av skogbrannane i Aten

utenriks

Ving Norge opplyser at dei ikkje har nokon reisemål i det ramma området, men at dei har fem gjester som har kjøpt berre flyreisa til Aten.

– Dei som har kjøpt flyreise av oss, er vi i gang med å kontakte berre for å informere om hendingane og for å oppmode dei til å følgje med på råda frå dei lokale styresmaktene, seier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge til NTB.

– Merkar ikkje noko

Reiseselskapet Apollo opplyser at heller ikkje dei har nokon reiser til det brannramma området.

– Der vi har flest gjester på fastlandet, er i Parga-området, som ligg cirka fem timar unna med bil. Med rutefly har vi nokre få gjester i Aten no – fem som kom dit i går, som vi har snakka med, og tre som er på veg dit no. Dei som er i Aten, merkar ikkje noko til brannen, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Tonje Løkaas Fossum til NTB.

Reiseoperatøren TUI opplyser at dei ikkje har nokon gjester i Aten no, og at dei heller ikkje har nokon som skal dit dei neste dagane. Det same gjeld kundar av Solfaktor.no.

Ikkje noko typisk turistområde

Ifølgje kommunikasjonsansvarleg Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring er området som er ramma av skogbrannane, ein stad der det ikkje er så mange turistar.

– Vi sit med eit inntrykk av at dette området først og fremst er ein stad der grekarane sjølve ferierer og ikkje så mange utanlandske turistar. Vi har førebels ikkje fått melding om nordmenn som er ramma, og som er kundar hos oss, seier han til NTB.

Europeiske følgjer situasjonen nøye og har auka beredskapen.

(©NPK)