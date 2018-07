Blodig sjølvmordsangrep ramma pakistanske veljarar i Quetta

utenriks

Minst 30 personar er drepne og rundt 40 såra, opplyser fleire lokale tenestemenn og ein lege.

Bomba gjekk av utanfor eit vallokale med svært mange menneske. Bomba skal ha vorte løyst ut av ein sjølvmordsbombar.

– Han prøvde å ta seg inn i vallokalet. Da politiet prøvde å stanse han, sprengde han seg sjølv, seier Hashim Ghilzai, ein tenestemann i Quetta.

IS hevda kort tid etter å stå bak angrepet.

– Ein sjølvmordsbombar kledd i ein vest med eksplosiv, ramma eit vallokale, heiter det i ei fråsegn som er offentleggjort på den IS-vennlege nettstaden Amaq.

– Barn blant offera

Ein lege ved eitt av sjukehusa i byen, Mohamed Jaffar, stadfestar dødstalet. Han seier òg at det kan stige ettersom tilstanden er kritisk for ein del av dei såra.

Blant dei døde er det òg fleire barn, opplyser Jaffar til det tyske nyheitsbyrået DPA.

Angrepet var retta mot ein politisjef og vaktene hans idet dei kom for å undersøkje tryggingstiltaka ved vallokalet. Politisjefen slapp uskadd frå angrepet, men to av vaktene hans vart drepne, opplyser polititenestemannen Mohamed Ramzan til DPA.

Andre angrep på kort tid

Quetta er provinshovudstaden i Balutsjistan. Provinsen vart òg for knapt to veker sidan ramma av eit større terrorangrep, den gangen retta mot eit valkamparrangement i byen Mastung. Rundt 150 menneske vart drepne i angrepet, som IS tok ansvaret for.

I alt vart nærmare 180 menneske drepne under valkampen i Pakistan.

Både IS og det pakistanske Taliban har trua med angrep på valdagen. Begge gruppene reknar demokratiet som ei styreform som «vestlege heidningar» er tilhengarar av.

Ingen har førebels sagt at dei står bak angrepet onsdag.

Fattig provins

Balutsjistan er den fattigaste provinsen i Pakistan og har i lang tid vore herja av vald knytt både til ytterleggåande islamisme og eit separatistopprør.

Tidlegare onsdag vart ein politimann drepen og tre andre såra da ein handgranat vart kasta mot eit vallokale i ein landsby i Khuzdar-distriktet i provinsen.

Over 370.000 soldatar og 450.000 politifolk held vakt for å hindre angrep mot pakistanske veljarar på valdagen.

Over 100 millionar pakistanarar er registrerte som veljarar. Dei skal velje ny nasjonalforsamling i tillegg til representantar til provinsforsamlingane.

