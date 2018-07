Dødstala stig i Laos – hundrevis er framleis sakna

utenriks

Tusenvis av menneske var onsdag isolerte, omgitt av vassmassar, to dagar etter at demningen plutseleg brast og store mengder vatn fløymde over seks landsbyar sør i Laos.

Lokale medium skriv at vass-standen held fram med å stige på grunn av monsunregnet, og bilete som sirkulerer på sosiale medium, viser at store område står under vatn.

Dei flaumramma landsbyane har til saman 7.000 innbyggjarar og 1.300 hushald.

Så langt er det funne 19 omkomne, mens fleire hundre er sakna, ifølgje lokale medium.

Stort behov for hjelp

Ein del innbyggjarar har vorte evakuerte, og folk som er igjen, har søkt tilflukt i skular og andre offentlege bygg.

Soldatar som er sende til området, deler ut mat, og det har òg komme redningsarbeidarar frå Thailand. Dei lokale styresmaktene seier at det er desperat behov for klede, vatn, mat, medisinar og pengar. Bønna er retta til næringslivet, regjeringspartiet, organisasjonar, forsvaret og alle andre som kan bidra med noko.

Nesten ferdig

Ulykka skjedde måndag kveld ved eit vasskraftverk som har vore under oppføring i Sanamxay i provinsen Attapeu sør i Laos. Byggjeprosjektet starta i 2013 og har ei kostnadsramme på vel éin milliard dollar. Meininga var at kraftverket skulle setjast i drift neste år. 90 prosent var ferdigstilt, ifølgje det thailandske selskapet Ratchburi, som er blant partnarane i prosjektet.

Demningen høyrer til Pian Xe Namnoy, eit konsortium av kraftselskap frå Laos, Thailand og Sør-Korea. Berre 10 prosent av den produserte krafta skal etter planen brukast lokalt, resten skal eksporterast til Thailand.

Demningen som brast, skulle fungere som avlastingsdam for sjølve hovuddemningen.

Ein tidel av Mjøsa

Fem milliardar kubikkmeter vatn skal ha fløymd ut, noko som svarer til snautt ein tidel av vassmengda i Mjøsa.

Laos er eitt av dei fattigaste landa i Asia. Landet har vore gjennom ei forvandling frå kommuniststat til å omfamne marknadsøkonomien. Men Laos er framleis ein eittpartistat, og normale fridommar og rettar er sterkt avgrensa. Det er ingen pressefridom, og utanlandske journalistar må følgje strenge reglar.

