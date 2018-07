Framleis ukontrollerte brannar i Sverige

utenriks

Onsdag formiddag var det særleg brannar ved Ljusdal og Dalarna i Midt-Sverige som sløkkjemannskapa ikkje hadde styring på. Tysdag kveld vart fire vassbombarar sende inn i desse områda, men stadig er det brannar som blussar opp igjen.

Ifølgje SOS Alarm var det onsdag morgon 23 tilfelle av det som formelt blir kalla «brann i terreng».

Svenske brann- og redningsstyresmakter (MSB) ber kommunane skjerpe inn forbodet mot bruk av alle typar grillar og open eld utandørs.

Den internasjonale hjelpa til Sverige er omfattande, og det kjem stadig både fly og mannskap. Onsdag kjem fleire vassbombarar av Catalina-typen, denne gongen frå Portugal.

– MSB skal onsdag gå gjennom kva internasjonale ressursar Sverige no rår over, og om det er nødvendig å be om enda fleire fly og mannskap for å halde oppe tryggleiken, sa Anneli Bergholm Söder på ei presseorientering onsdag. Ho er sjef for den operative avdelinga i MSB.

MSB er klar over at det rasar dramatiske brannar i Hellas, men det har førebels ikkje avgrensa Sveriges moglegheiter til å få meir hjelp frå utlandet, ifølgje MSB.

På bakken får Sverige internasjonal hjelp i form av 50 mann frå Tyskland, 65 frå Polen og 40 frå Danmark. 60 mann frå Frankrike landa i Sverige seint tysdag.

På flysida er to italienske og to franske vassbombarar i sving. Frankrike opererer dessutan eit koordineringsfly som vurderer kor det er best å setje inn vassbombarane.

I tillegg er eit stort tal helikopter i bruk mange stader i landet, også fleire norske.

,

(©NPK)