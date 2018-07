Minst 220 skal vere drepne i IS-angrep sør i Syria

utenriks

Blant offera for blodbadet onsdag var minst 89 sivile, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Dei andre tilhørde regimevennleg milits, dei aller fleste av dei lokale innbyggjarar som hatt tatt til våpen for å forsvare eigne heimar, ifølgje SOHR.

I tillegg blei over 200 såra. Minst sju sjølvmordsbombarar skal onsdag ha gått til angrep i provinshovudstaden Sweida og fleire landsbyar nord og aust for byen.

IS-krigarar skaut også innbyggjarar i husa deira, før den ytterleggåande islamistgruppa tok over fleire landsbyar i provinsen, ifølgje SOHR. Regimestyrkar dreiv likevel IS-krigarane ut av landsbyane før dagen var omme.

Vende heim til død

– Nokre innbyggjarar som flykta frå angrepa på landsbyane sine, har vendt tilbake og funne døde i heimane sine, seier SOHRs leiar Rami Abdulrahman.

IS tok på seg ansvaret for valden og seier det var deira krigarar som angreip stillingane til regjeringsstyrkane i provinshovudstaden og utløyste sjølvmordsbomber.

IS' kraftige angrep starta grytidleg onsdag morgon og skjer under ei veke etter at regimet med russisk støtte innleidde ein større offensiv for å drive IS ut frå naboprovinsen.

Drusarar

Ei kjelde i det lokale helsevesenet stadfesta tidlegare onsdag overfor nyheitsbyrået AP at over 90 menneske er drepne i Sweida.

Hittil har Sweida, der dei fleste innbyggjarane høyrer til folkegruppa drusarar, i stor grad spart for dei verste valdshandlingane gjennom krigen som har herja i resten av Syria sidan 2011.

– Det er det høgste dødstalet i Sweida-provinsen sidan krigen starta, seier Abdulrahman.

38 IS-krigarar blei også drepne, i tillegg til sjølvmordsbombarane. FNs nødhjelpskoordinator for Syria, Ali al-Zaatari, fordømmer det han kallar terrorbomber i Sweida og ber om at alle sivile blir beskytta.

Skjulestader i ørkenen

Bashar al-Assads regime kontrollerer mesteparten av Sweida, men IS har beheldt eit visst nærvær i eit ørkenområde nordaust i provinsen.

Sør-Syria har vore dels beskytta av ei våpenkvile forhandla fram av stormakter i fjor, men valden har auka dramatisk dei siste vekene. Etter å ha drive syriske opprørsgrupper ut av mesteparten av sør, har Assads styrkar og hans russiske allierte i større grad retta skytset mot ei IS-lomme i provinsen Daraa.

Syrias statlege nyheitsbyrå SANA forklarer IS' stormløp i Sweida onsdag som eit forsøk på å dempe presset på restane av IS som skal vere i ferd med å bli nedkjempa vest i Daraa.

Sjølv om IS i stor grad er slått militært både i Syria og Irak, kontrollerer gruppa framleis nokre mindre område aust og sør i Syria. I tillegg gjennomfører gruppa framleis geriljaangrep og terroraksjonar.

