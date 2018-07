SOHR: Over 100 menneske drepne i fleire sjølvmordsangrep sør i Syria

utenriks

Bombeeksplosjonane onsdag ramma provinshovudstaden Sweida og landsbyar nord og aust for byen, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Statlege medium har tidlegare meldt at 38 menneske er drepne.

Ingen har så langt tatt på seg skylda for angrepa. Men både SOHR og dei statlege media opplyser at IS står bak.

Dei syriske regjeringsstyrkane er i gang med ein offensiv retta mot ei gruppe knytt til IS nær grensa mot Jordan og dei israelskokkuperte Golan-høgdene.

Tidlegare har det ikkje vore mange store angrep i byen Sweida, der dei fleste innbyggjarane høyrer til folkegruppa drusarar.

