Ekspert om IS: Ein tapande organisasjon

– Angrepet seier ikkje så veldig mykje om kapasiteten til IS. Dette er ei gruppe som har operert i ørkenen aust for meir busett område, og angrepet er ikkje meint for å halde på område og etablere seg, seier Slensvik, som er hovudlærar i strategi og doktrine ved stabsskulen til Forsvaret, til NTB.

IS gjennomførte onsdag ei rekke angrep i Sweida-provinsen sør i Syria. Minst sju sjølvmordsbombarar utløyste eksplosjonar i provinshovudstaden og omkringliggjande landsbyar. Deretter skaut angriparane mot soldatar og sivilbefolkning.

Minst 246 menneske, inkludert 135 sivile, er drepne, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Tilbakegang for IS

Slensvik trekker fram to hovudgrunner til at angrepet råka Sweida. Den første er at drusarar, ei gruppe IS reknar som vantru, utgjer ein stor del av befolkninga i provinsen.

Den andre er at regjeringsstyrkane til president Bashar al-Assad er opptekne andre stadar.

– Regjeringsstyrkane har flytta seg, noko som har opna opp for eit angrep. Det nærmaste målet var drusarane, som dei angrip for å nøre opp under ein sekterisk konflikt, seier Slensvik.

Ifølgje Slensvik er angrepet eit eksempel på strategien til ein organisasjon som slit.

– IS har mista kalifatet sitt, og verkar å vere ein tapande organisasjon. Dei kan framleis gjennomføre spektakulære angrep, men dei oppnår ikkje same støtte og sympati som før, seier forsvarseksperten.

Utnytta maktvakuum

Slensvik seier at IS står svakt økonomisk.

Det går utover rekrutteringa av nye krigarar, som dei ikkje lenger kan verve gjennom tvangsverneplikt i byar som Raqqa, Deir es-Zor og storbyen Mosul i Irak. Det same gjeld ei rekke landsbyar IS kontrollerte rundt om i Syria.

– Dei har for lenge sidan blitt nedkjempa som territoriell organisasjon. Tidlegare hadde dei store landområde, eit eige styresett og guvernørar. No har dei blitt ein undergrunnsorganisasjon med nokon kampavdelingar, som utfører hemnaksjonar, seier Slensvik.

Forventar nye angrep

Midtausten-eksperten Columb Strack ved analyseselskapet IHS Markit meiner at IS først og fremst er på offensiven i nabolandet til Syria Irak.

– IS har gruppert om og byggjer opp kapasiteten sin til å rette angrep mot den irakiske regjeringa og sjiamuslimar. Dei har ingen planar om å etablere noko kalifat. Dei har fått ein nyttig lærepenge om at kvart eit territorium dei kontrollerer, blir bomba av den amerikanske koalisjonen, seier Strack til VICE News.

På den syriske sida av grensa forventar han nye angrep i Sweida og Damaskus-området dei nærmaste månadene. Angrepa vil, ifølgje Strack, fortsette heilt til Assad-regimet set av meir ressursar til å drive IS ut av området.

Assad på frammarsj

Slensvik trur ikkje Assad kjem til å bruke lang tid på å sikre Sweida.

Regjeringshæren har dei siste vekene inntatt store delar av Daraa-provinsen sørvest for Sweida. Den 12. juli heiste soldatane det syriske flagget i provinshovudstaden Daraa.

Det var ein viktig symbolsk siger for Assad – sju år etter at Daraa som første syriske by lausreiv seg frå kontrollen til dei syriske myndigheitene.

– Han har fått kontroll på stort sett heile det sørlege og sentrale Syria, men har hittil angripe område utan vern frå sterke garantistar. No står områda i nord att. Der risikerer han konflikt med Tyrkia og velorganiserte kurdiske militsar, seier Slensvik.

