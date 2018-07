Khan erklærer «ny tid» for Pakistan

utenriks

Ein sliten, men oppglødd Khan slo an ein forsonande tone i ein tale til nasjonen frå heimen sin i Islamabad. Khan sa at valet hadde vore det meste opne og gjennomsiktige i historia til landet.

– Vi har lykkast, og vi er blitt gitt eit mandat, sa Khan.

Den sjølverklærte vinnaren lovde eit «nytt» Pakistan. Han forsikra nasjonen at han ville rydde opp i korrupsjonen «som er som ein kreftsvulst i landet vårt». Khan vil også rette opp att balansen i forholdet til USA på ein måte som tener begge land, sa han.

Vil møte India

Minst like viktig for tilhengjarane til Khan er at han vil møte erkerivalen India på jambyrdig og sivilisert måte for å drøfte stridigheitene i den splitta Kashmir-regionen, som begge land gjer krav på.

Resultata frå valet onsdag er blitt kraftig forseinka på grunn av tekniske problem med teljesystemet. Mange av stemmene må teljast manuelt.

Førebels er det ingen offisielle resultat. Valkommisjonen seier at valet er gått 100 prosent rett for seg, og at valdeltakinga ligg på rundt 55 prosent – noko høgare enn ved tidlegare val.

Lokale medium viste tidlegare torsdag til ubekrefta resultat frå oppteljinga som viste at Khan leidde. Ei rekke fjernsynskanalar har eigne prognosar, der Khan ligg svært godt an.

Kanskje fleirtal

Men det er førebels uklart om PTI får reint fleirtal i nasjonalforsamlinga, eller om partiet må starte koalisjonsforhandlingar. Uoffisielle resultat torsdag ettermiddag gav partiet til Khan minst 100 sete i nasjonalforsamlinga.

Eit fleirtal på 137 er naudsynt for å danne regjering åleine. Valkommisjonen har ikkje sagt når det er venta at resultatet vil liggje føre.

Påstandar om valfusk er allereie fremja. Med mindre enn halvparten av stemmene talt opp, sa leiaren for Pakistan Muslim League, partiet til den avsette og fengsla eksstatsministeren Nawaz Sharif, at prosessen er tukla med og ikkje til å stole på.

Dette utløyste spekulasjonar om at taparane kan trenere regjeringsdanninga. Prognosane gir det sitjande regjeringspartiet berre 61 plassar i nasjonalforsamlinga.