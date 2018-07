NASA fyller 60 år

utenriks

Førstkommande søndag er det 60 år sidan dåverande president i USA, Dwight Eisenhower, signerte arket som blei starten på National Aeronautics and Space Administration, betre kjent som NASA. Kongressvedtaket som låg til grunn for NASA, heitte dessutan National Aeronautics and Space Act – også forkorta NASA.

Det heile starta eitt år etter at Sovjetunionen sende ut Sputnik, den første kunstige satellitten som gjekk i bane rundt jorda. Skulle Sovjetunionen vere betre enn USA under den kalde krigen? Noko måtte gjerast i USA. Svaret blei NASA, og romkappløpet var i gang.

Sidan den gong har mennesket gått på månen, fartøy har køyrt på Mars, menneske har budd på den internasjonale romstasjonen over lengre tid. Lista over måloppnåingar i verdsrommet er lang.

I dag husar NASA 17.000 tilsette, med eit budsjett på svimlande 20 milliardar dollar, noko som svarar til rundt 163 milliardar kroner.

20. juli 1969 var månelandinga eit faktum, noko astrofysikar John O'Meara, professor ved Saint Michael's College i Vermont i USA, peiker ut som det viktigaste på spørsmålet om kva den største bragda til NASA er.

– Ein kan ikkje ignorere at NASA har plassert menneske på månen, seier O'Meara. Vidare seier han at månelandinga var ein triumf for både NASA og menneskja.

Regnsky i solbæret

Trass i at NASA forsyner verda med informasjon om universet, og framleis er ein av dei mest profilerte statlege forskingsinstitusjonane, er det nokon riper i lakken meiner O'Meara.

– NASA er framleis ein fantastisk organisasjon, med mange flinke menneske og moglegheiter, men dei har mista driven og fokuset på å gjere det umoglege mogleg. Noko som kan komme av at regjeringa til USA har kutta i budsjettet i fleire år.

At NASA har ambisjonar om å sende astronautar til Mars, men manglar støtte frå politikarane, vitnar om at dei blir nedprioriterte, meiner professoren.

– Ingen politikarar vil støtte NASA 100 prosent fordi dei ikkje vil få resultat før tida deira i politikken er over, hevdar O'Meara.

Lys framtid?

Professoren trur ikkje president Donald Trump bryr seg særleg om NASA, trass i at presidenten tok grep og gav Jim Bridenstine sjefsstolen i NASA i april. Ein person han stiller seg meir positiv til.

– Eg var skeptisk til Bridenstine i starten, men etter kort tid har han gjort det bra som leiar av NASA.

Professoren meiner NASA treng ny inspirasjon for å oppnå ei ny stordomstid.

Han trekker fram spørsmålet om det finst liv på andre planetar og moglegheita for å sende folk til Mars og Jupiter som ei mogleg løysing for å bringe romfartsorganisasjonen på topp igjen.

