NHO: Positivt for norske bedrifter

utenriks

– Vi i NHO er svært fornøgde med at møtet mellom EU og USA ser ut til å ha vore vellykka, og at dei er einige om å avgrense handelskrigen, seier internasjonal direktør Tore Myhre i NHO til NTB.

– Noreg har ein liten og open økonomi der bedriftene våre er svært avhengige av internasjonal handel. Derfor blir vi sterkt ramma ved ein internasjonal handelskrig. Så når EU og USA stoppar han, er det positivt for norske bedrifter, slår han fast.

Myhre understrekar at EU og USA framleis er tidleg i prosessen, og at dei må over store hinder for å bli einige.

– Så får vi berre håpe at det leier til reelle forhandlingar, som kan føre til ein betring av situasjonen, seier Myhre.

– Vi veit jo at både EU og USA har veldig mykje å tene på å opne opp handelen, seier han.

(©NPK)