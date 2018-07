Noreg gler seg over nye handelstonar frå EU og USA

utenriks

– Det er gledeleg at EU og USA no snakkar saman. Dette kan vere eit viktig første steg for å avverje ein handelskonflikt over Atlanteren, seier Hagen.

EU og USA elskar kvarandre, erklærte USAs president Donald Trump på Twitter da partane la fram handelssemja seint onsdag kveld, norsk tid.

Som bevis la han ut eit bilete der presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, i velkjent stil gir han eit saftig kyss på kinnet inne i Det kvite hus.

Etter møtet opplyste dei to at EU og USA skal gå i gang med drøftingar om nulltoll på industrivarer, men utan at bilar og bildelar er inkludert. Samtidig skal dei diskutere regulatoriske handelshinder og reform av Verdshandelsorganisasjonen (WTO), mens EU lover å ta grep for å auke importen av soyabønner og flytande naturgass (LNG) frå USA.

Så lenge forhandlingane går føre seg, skal det ikkje innførast noen nye tollsatsar. I tillegg skal USA revurdere ekstratollen som dei allereie har innført på stål og aluminium.

Hagen peikar på diskusjonane om WTO-reform som særleg interessante for Noreg.

– Det er viktig å sikre at det regelbaserte multilaterale handelssystemet held fram med å vere heilt sentralt. Dette sikrar norske interesser, seier ho.

