Politikarar hyllar Trump og Junckers handelsgjennombrot

utenriks

– Gratulerer til @JunckerEU og @realDonaldTrump: Eit gjennombrot som kan hindre handelskrig og redde millionar av jobbar! Storarta for den globale økonomien, skreiv Altmaier på Twitter onsdag.

Også leiaren i det amerikanske Representanthuset, republikanaren Paul Ryan, er fornøgd med utviklinga.

– Han er oppmuntra av dette framsteget med alliansepartnarane våre i Europa og håper å sjå meir av dette, sa ein talsperson for Ryan etter kunngjeringa frå partane.

Den republikanske senatoren Chuck Grassley omtalte kunngjeringa som «truleg den einaste positive utsegna om at det er gjort framsteg», mens den republikanske senatoren Joni Ernst uttrykte entusiasme for at europearne skal kjøpe meir soyabønner.

– Soyabønner er stort her i Iowa. Takk @realDonaldTrump for at du koplar inn EU og arbeider for ein siger for USA, skreiv Ernst på Twitter.

(©NPK)