Sverige får tilbod om vassbombefly frå Tyrkia

Det fortalde statsminister Stefan Löfven og Anneli Bergholm Söder i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på ein pressekonferanse torsdag.

Det er meir akutt behov for brannfly andre stader i Europa, sa Söder. Löfven opplyste at regjeringa derfor har bestemt at MSB ved behov kan be om hjelp frå Nato-land og partnarland i alliansen, som til dømes Tyrkia og Ukraina.

Sverige er ikkje Nato-medlem, men er med i Natos samarbeidsprogram Partnarskap for fred (PfP).

Vis ansvar

Löfven seier at alle innbyggjarar må vise ansvar og respektere forbodet mot å bruke grillar og gjere opp eld utandørs.

Ifølgje SOS Alarm var det 21 terrengbrannar i Sverige torsdag formiddag. Styresmaktene opplyser likevel at brannmannskapa har litt meir kontroll på dei enn tidlegare i veka.

Statsministeren seier at åtte land hjelper Sverige i sløkkingsarbeidet.

– Faren for nye brannar er stor. Det er framleis ein alvorleg situasjon. Det ekstremt varme vêret ser ut til å halde fram, og det stiller krav til uthaldet, seier Löfven.

Innanriksminister Morgan Johansson seier det stadig er fare for spreiing, sjølv om det kjem ein del regn til helga.

Nye fly på veg

To Italienske vassbombefly drar frå Sverige torsdag ettermiddag. To franske fly sette kursen heimover onsdag, men blir erstatta av to nye fredag. To portugisiske Catalina-fly deltar òg i sløkkingsarbeidet. To nye helikopter frå Tyskland og eitt frå Litauen kjem til Växsjö torsdag kveld. Mange helikopter frå fleire land er allereie i sving.

Löfven vil ikkje seie noko om kor stor rekninga blir for all hjelpa Sverige har fått frå utlandet.

– Når rekninga kjem, betaler vi. Sverige har solide statsfinansar, seier han.

Statsministeren ser ikkje vekk frå at Sverige skaffar seg brannsløkkingsfly, enten på eiga hand eller i samarbeid med andre land. På regjeringsmøtet torsdag vart det gitt ei ekstraløyving på 300 millionar kroner til kommunane og 25 millionar til frivillige organisasjonar.

– Dei som blir ramme av tørke og brann, skal ikkje segle sin eigen sjø. No held vi saman, sa Löfven.

