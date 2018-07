Syriske regjeringsstyrkar tok kontroll over Golan-grense

utenriks

Ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har dei syriske regjeringssoldatane no rykka inn i den FN-kontrollerte buffersona som blei etablert i 1974, sju år etter at Israel okkuperte store delar av Golanhøgdene.

Ifølgje avisa Al-Watan, som står regimet i Damaskus nær, blei det syriske flagget heist på grenseovergangen Quneitra, nokre titals meter frå den nærmaste israelske militærposten.

Israel okkuperte store delar av Golanhøgdene frå Syria i 1967 og annekterte området i 1981, men FN har slått fast at okkupasjonen er ulovleg og krev full tilbaketrekking.

Israel har gjentatte gonger åtvara Syria mot å krysse den demilitariserte sona langs gjerdet, noko dei heller ikkje har gjort.

Også tysdag blei det meldt at syriske regjeringssoldatane var framme ved grensegjerdet, men dette blei ikkje stadfesta.

