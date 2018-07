Trump rasar mot Twitter på Twitter

utenriks

– Twitter «Skugge-utestenger» framståande republikanarar. Ikkje bra. Vi skal sjå nærmare på denne diskriminerande og ulovlege praksisen umiddelbart!, skriv Trump på Twitter torsdag.

Presidenten presenterer ingen bevis for påstandane, men Twitter-meldinga kjem etter ein artikkel frå den amerikanske nyhendenettstaden Vice News om at profilane til leiaren for Republikanaranes nasjonalkomité (RNC), Ronna McDaniel, og fleire andre av partifellane til Trump ikkje dukkar opp automatisk når namnet deira blir skrive inn i søkjefeltet.

I artikkelen knyter Vice dette til at Twitter nyleg gjorde endringar for å motverkar «troll-aktig» oppførsel på plattforma.

I ei utsegn til Vice svarer ein talsperson for Twitter at teknologien deira ikkje baserast på innhald i tweets, men på oppførselen til kontoinnehavarane.

I ein seinare artikkel skriv Vice at Twitter ser ut til å ha retta på problema i søkjefeltet.

