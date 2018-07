USA og EU einige om å trappe ned handelskrigen

utenriks

– Det har vore ein stor dag, sa president Donald Trump på ein pressekonferanse i Rosehagen etter møtet med presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, i Det kvite hus onsdag.

Den amerikanske presidenten understreka at EU og USA no startar ein «ny fase» i forholdet og snakka om ein nær vennskap med sterke handelsband som begge partar kan vinne på.

Juncker karakteriserte møtet med Trump som godt og konstruktivt, og takka den amerikanske presidenten.

– Da eg vart invitert til Det kvite hus, hadde eg éin intensjon, og det var å inngå ein avtale i dag. Og vi har inngått ein avtale i dag, sa Juncker.

Nulltoll

I ei felles fråsegn kunngjer partane at dei vil jobbe saman for null tollsatsar, null barrierar utan tollsatsar og null subsidiar på industrivarer utanom bilar.

– Vi ønskjer å styrkje handelsbanda til gunst for alle amerikanske og europeiske borgarar, sa Trump, mens Juncker opplyste at partane òg er einige om å la vere å innføre ny toll så lenge forhandlingane er i gang, og at tollen på stål og aluminium skal revurderast.

Samtidig lovde Trump «å løyse» spørsmålet om tollsatsane USA allereie har innført på stål og aluminium, satsar som har fått EU og fleire andre land til å svare med å innføre toll på ei rekke amerikanske varer.

Energisamarbeid

I tillegg til å jobbe for nulltoll opplyste partane at dei vil styrkje det strategiske samarbeidet om energi. Ifølgje Trump vil EU bli «ein massiv kjøpar» av flytande amerikansk naturgass (LNG). Dette kjem, ifølgje han, til å gi dei europeiske landa ei meir diversifisert energiforsyning. Han har tidlegare kritisert Tyskland for den store naturgassimporten frå Russland.

Juncker stadfesta at EU vil byggje fleire mottak for LNG.

I den felles fråsegna heiter det òg at partane vil samarbeide om å auke handelen av mellom anna kjemikal, legemiddel og soyabønner.

WTO-reform

– USA og EU har til saman over 830 millionar innbyggjarar og står for meir enn 50 prosent av bruttonasjonalproduktet i verda. Om vi samarbeider, kan vi gjere planeten vår betre, sikrare og rikare, seier partane i fråsegna.

Vidare heiter det at EU og USA òg skal diskutere spørsmål som felles minstestandardar og reform av WTO, for å hindre urettferdig handelspraksis.

– Vi har bestemt å utnemne ei arbeidsgruppe med ein gong, sett saman av dei nærmaste rådgivarane våre, som skal leie denne prosessen vidare.

«Viktig møte»

EUs svenske handelskommissær Cecilia Malmström, som følgde Juncker til Washington, ser møtet mellom Trump og Juncker onsdag som «viktig».

– Vi blar om, er einige om å forenkle handelen mellom oss, vi ser på nulltoll på industrivarer, energi og samarbeid om reguleringar. Sjølv ei intensivering av arbeidet med å reformere Verdshandelsorganisasjonen (WTO), skriv Malmström på Twitter.

Biltoll

Trumps tidlegare trussel om å innføre 20 prosent toll på europeiske bilar, karakteriserte Malmström før møtet som «svært urovekkjande».

– Det hadde vore ein katastrofe, ikkje berre for europeisk og svensk økonomi, men for verda elles. Konsekvensane hadde vorte enorme for jobbar, sysselsetting og økonomi, sa ho til nyheitsbyrået TT før avreisa til Washington.

Sjølv om den krigarske retorikken no er dempa, inneber Trumps utsegner onsdag at biltoll framleis er eit ris bak spegelen frå amerikansk side.

(©NPK)