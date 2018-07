USA og EU vil «straks» løyse problemet med toll på stål og aluminium

utenriks

Den amerikanske straffetollen, innført for å beskytte amerikanske arbeidsplassar, utløyste kraftige reaksjonar blant dei allierte til USA, blant dei EU. Mottiltalane frå europeisk side råka mange amerikanske forbruksvarer og teknologiprodukt som blir selt i Europa.

Verda fekk seg dessutan ein støkk, og det har i fleire veker vore uro for at ein global handelskrig er på trappene. Kina er også ein skyteskive for den proteksjonistiske Trump-administrasjonen, og Beijing svarar med same mynt.

Men president Donald Trump og kommisjonsleiar Jean-Claude Juncker kunngjorde onsdag kveld våpenkvile i tollsaka. Sjølv om semje og vegen vidare er temmeleg vag i innhald, seier partane at dei skal arbeide for å normalisere forholdet over Atlanteren.

– Det første vi tar for oss, er det som skaper mest gnissingar. Det er spørsmålet om importtoll på stål og aluminium og mottiltaka frå EU. Her har vi gjort unna grunnarbeidet, så eg håpar at denne saka blir raskt løyst, seier Mnuchin til CNBC.

Den amerikanske finansministeren stadfesta også at det ikkje blir innført nokon toll på bilar, slik USA har antyda, så lenge det går føre seg forhandlingar. Dermed blir også dei varsla mottiltaka frå EU om toll på amerikanske produkt til ein verdi av 20 milliardar dollar utsette.

– Trump og Juncker blei samde om at det ikkje skal innførast nye tollsatsar mens det blir forhandla, seier Mnuchin.

