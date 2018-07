751 menneske redda nær kysten av Spania

utenriks

709 av dei blei redda frå 48 båtar som var på veg over Gibraltarstredet, den kortaste vegen frå Nord-Afrika til Spania, mens 11 blei funne på veg over den såkalla Alboransjøen lenger aust.

Ytterlegare 31 blei redda frå tre båtar på veg mot den spanske kystprovinsen Alicante.

Båtar og helikopter leitar framleis etter fleire småbåtar i områda, ifølgje den marine redningstenesten i Spania.

Ruta frå Nord-Afrika til Spania har i år blitt den mest populære ruta for flyktningar og migrantar som har forlatt fattigdom og vald i håp om eit betre liv i Europa. Nokon prøver seg på sjøreisa til Europa på eiga hand, mens andre betaler menneskesmuglarar.

Etter at det blei vanskelegare å nå Italia via Libya, tar mange no turen frå Algerie eller Marokko mot Spania. Så langt har 20.000 migrantar og flyktningar komme til Spania i 2018.

