EU meiner valet i Pakistan gjekk greitt for seg

– Men den overordna vurderinga vår er at valprosessen ikkje var like god som i 2013, opplyser leiaren for observatørkorpset til EU, Michael Gahler.

EU hadde 120 valobservatørane i Pakistan, og dei oppsøkte til saman 582 vallokale i 113 ulike valdistrikt.

Observatørane er kritiske til valkampen, der minst 180 menneske blei drepne i valdshandlingar, men meiner at sjølve avviklinga av valet må godkjennast.

– Resultata frå valet er truverdige, seier Gahler.

Cricketstjerna Imran Khan og partiet hans Tehreek-e-Insaf (PTI) gjekk sigrande ut av valet, men sikra seg ikkje stort nok fleirtal i nasjonalforsamlinga til å kunne danne regjering utan støtte frå andre.

