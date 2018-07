EU nektar for forhandlingar med Trump om jordbruk

utenriks

– Eg meiner vi har vore veldig tydelege på at jordbruk er utanfor rammene av desse diskusjonane, seier pressetalskvinne i EU-kommisjonen Mina Andreeva.

Dermed avviser ho utsegnene som er komme frå amerikansk hald etter møtet mellom president i USA Donald Trump og sjef Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen i Det kvite hus.

På møtet blei dei to einige om å sette i gang forhandlingar om ei rekke handelsspørsmål. Men jordbruk er ikkje nemnt i semja frå møtet, ifølgje Andreeva.

– Du vil sjå at bønder er nemnt, og at soyabønner er nemnt. Det er ein del av diskusjonane og vil bli følgt opp. Men president Juncker har vore veldig tydeleg på at vi ikkje forhandlar om jordbruksprodukt, seier Andreeva.

Ho legg til at dei detaljerte rammene for samtalene no skal diskuterast nærmare med amerikanarane.

– Men jordbruk er ikkje ein del av det.

Handelsminister i USA Wilbur Ross sa onsdag til Fox News at alle jordbruksprodukt vil bli diskutert i forhandlingane med EU.

Handelsrepresentant for USA Robert Lighthizer sa det same i ei høyring i Senatet dagen etter.

