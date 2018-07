Ecuador håpar Assange kan forlate London-ambassaden

utenriks

Presidenten i Ecuador Leinn Moreno sa fredag at ingen «skal måtte sitte i asyl altfor lenge», men at endring i statusen til Assange må komme som følgje av forhandlingar med alle partar.

Moreno legg til at Assange, som søkte tilflukt i ambassaden i 2012, på eit eller anna tidspunkt skal forlate ambassaden, men at Ecuador krev garantiar for at livet hans ikkje vil vere i fare.

WikiLeaks-grunnleggjaren er ettersøkt i Storbritannia fordi han braut vilkåra for lauslatinga mot kausjon då han søkte tilflukt i ambassaden til Ecuador. Han kan bli arrestert i den augneblinken han set foten på fortauet utanfor ambassaden.

President Moreno seier han har diskutert saka med britiske styresmakter.

Australskfødde Assange fryktar at han skal bli utlevert til USA, der han er ettersøkt for å ha lekka store mengder hemmelege opplysningar om krigen i Afghanistan og Irak.

(©NPK)