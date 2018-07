Israel varslar meir husbygging på okkupert jord etter palestinsk knivangrep

utenriks

– Det beste svaret på terror er utviding av busetjingane, skriv forsvarsminister Avigdor Lieberman på Twitter fredag. Han varslar samtidig bygginga av 400 nye bustader i busetjinga Geva Binyamin, også kalla Adam, på den israelskokkuperte Vestbreidda.

Avigdors melding kjem få timar etter at ein palestinsk tenåring sneik seg inn i busetjinga og knivstakk tre busetjarar. Av dei vart éin drepen. Tenåringen vart skoten og drepen på staden.

Busetjinga er ein av dei over 120 ulovlege busetjingane Israel har etablert på Vestbreidda etter at dei okkuperte området i 1967.

Mistar arbeidsløyve

Den palestinske guten er identifisert som ein syttenåring frå landsbyen Kobar. Ifølgje den israelske hæren har slektningane hans fått trekt tilbake arbeidsløyva sine.

Busetjaren som døydde, er ifølgje hæren ein 31 år gammal tobarnsfar.

– Ein terrorist tok seg inn og knivstakk tre sivile. Terroristen vart skoten og drepen, seier Jonathan Conricus, talsperson for det israelske militæret.

Han seier òg at ein 58 år gammal mann vart alvorleg skadd, men at tilstanden er stabil, og at ein tredje mann, som skaut syttenåringen, berre vart lettare skadd og fekk førstehjelp på staden.

Motivet bak knivstikkinga er ikkje kjent.

Femtenåring drepen

Tidlegare i veka vart ein palestinsk femtenåring skoten og drepen av israelske soldatar som tok seg inn i Betlehem på Vestbreidda. Han vart, ifølgje palestinske styresmakter, skoten i brystet i samband med samanstøytar som oppstod under eit raid mot flyktningleiren Dheisheh.

Det bur i dag over 700.000 israelarar i dei ulovlege busetjingane og utpostane på Vestbreidda, inkludert i Aust-Jerusalem.

Busetjingane er oppretta i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, og FNs tryggingsråd har òg slått fast at dei er ulovlege, og at all byggjeaktivitet i dei straks må stanse.

